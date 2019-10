Lørdagen i Østjylland har været lyserød: - Det er en god sag

Mange hundrede østjyder har lørdagen igennem meldt sig i den gode sags tjeneste.

De har nemlig været med til det landsdækkende event, 'Lyserød Lørdag', der er arrangeret af 'Støt Brysterne'-kampagnen af Kræftens Bekæmpelse.

Det er en god sag, og så er det et hyggeligt arrangement. Hanne Holst, medarrangør, IF Lyseng

Her samler både frivillige, virksomheder og det lokale foreningsliv penge ind til brystkræftsagen. Og det har de bl.a. gjort hos fodbold-fitness-holdet fra IF Lyseng i Højbjerg ved Aarhus for tredje gang.

Der var 13 hold tilmeldt det lyserøde fodboldstævne for kvinder. Altså omkring 120 spillere. Foto: Privatfoto

- Det startede oprindeligt, fordi der var en fra holdet, der havde haft brystkræft. Og hun ville gerne have, vi bakkede op om sagen, siger Hanne Holst fra IF Lyseng, der er medarrangør.

- Og det ville vi gerne gøre, for det er en god sag, og så er det bare et hyggeligt arrangement, tilføjer hun.

Hos IF Lyseng er pengene blandt andet blevet samlet ind via et fodboldstævne - kun for kvinder - en straffesparkskonkurrence og tombola.

Sidste år samlede de 23.000 kroner ind, men i år er det tal steget til over 30.000 kroner.

Det er tredje gang, at fodbold-fitness-holdet fra IF Lyseng i Højbjerg afholder 'Lyserød Lørdag'. Foto: Privatfoto

Også Randers lyste lyserødt

Randers' lokale forening for Kræftens Bekæmpelse har også været i gang hele lørdagen.

Det skete i samarbejde med Randers Naturcenter, hvor 365 borgere var mødt op til en travetur for 25 kroner.

- Det har været en stor succes med godt vejr, lyder det fra Hanne Falk, der har koordineret dagens event.

Randers' borgmester, Torben Hansen (S), var i dag også mødt op til eventet på Randers Naturcenter. Foto: Kurt Helge

Hun er frivillig ved lokalforeningen og har i 10 år stået for at afvikle 'Lyserød Lørdag'.

- Jeg startede 'Lyserød Lørdag' i Randers i 2009, for der var ikke noget i byen dengang, og det kunne jeg ikke forstå, siger hun.

Pengene kan være med til at udvikle medicin, så vi får flere overlevende. Det vil vi gerne støtte. Hanne Falk, frivillig

Også i Randers er det indsamlede beløb steget i år. De har samlet omkring 15.000 kroner ind, hvorimod sidste års beløb var på 7-8.000 kroner.

- Vi vil gerne sætte fokus på brystkræft, fordi der er så mange, der får det. Og så kan pengene være med til at udvikle medicin, så vi får flere overlevende. Det vil vi gerne støtte, lyder det fra Hanne Falk.

I Randers bød dagen også på lyserøde pandekager, ponyridning og kaffe.

I Randers kunne borgerne købe en travetur til 25 kroner - og en tur til 50 kroner, hvis man også ville have kaffe og kage. Derudover blev der serveret lyserøde pandekager. Foto: Kurt Helge