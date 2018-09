Lørdag starter gråt, men bliver pæn og lun

Du behøver ikke finde vindjakken frem fra skabet, selvom der fra i dag første september står efterår på kalenderen.

Vejret ser nemlig ud til at arte sig ganske pænt, fortæller vejrvært ved TV2 Per Christiansen.

- Vinden løjer rigtig meget af. Der kan komme skyer. Det kan dryppe fra dem, men så skal man også være uheldig, siger han.

- Men med sol og omkring de 20 grader og ikke ret meget vind, så er det faktisk et rigtig fint vejr at være ude i.

Efteråret begynder med nogle lune dage, viser femdøgnsprognosen.

Flot femdøgnsskema

Også når man ser frem mod resten af weekenden og hen i næste uge, ser vejret ud til at blive udmærket. Der ligger i øjeblikket et højtryk over Danmark, som vil dominere vejret de kommende dage.

- Højtryksvejr om sommeren vil typisk betyde sol fra morgen til aften. Det er lidt anderledes her om efteråret, der kan der godt komme skyer. Det kan godt blive lidt nogle gråvejrsdage, men nogle modeller siger, at vi får masser af sol, fortæller Per Christiansen.

- Alle dage får vi ikke ret meget vind og omkring de tyve grader. Overordnet bliver det fint sensommervejr, siger Per Christiansen om femdøgnsskemaet.