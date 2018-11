Lørdag er kedelig, men så venter flot vejr

Med en måned til juleaften vil temperaturerne i de kommende dage byde på nattefrost.

Først skal en vejrmæssig trist lørdag overstås.

- Det er gråt i gråt, og det forsætter derude. Det kan godt dryppe lidt i perioder, det er regn, som bliver dannet ude over Kattegat, som trækker ind over især Djursland, men det kan også ryge ind over Aarhus og måske Skanderborg-kanten, og måske længere ind over land også, forklarer Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

Der kan også nogle steder komme nedbør i form af sne.

- Det er kun tre-fire grader, når temperaturen er varmest. Det er ikke helt umuligt, at der kan være lidt slud i det, især hvis man er lidt oppe i bakkerne, siger Thomas Mørk.

Solen lige om hjørnet

Temperaturerne bliver kun lavere de kommende dage.

Men vejret vil dog være flottere.

Femdøgnsprognosen.

- Kigger vi længere fremad, så er det en helt anden vejrtype, vi skal have fat i. Det er fortsat den kølige, men det bliver en pæn og lys vejrtype. Solen begynder at bryde i gennem, når skyerne går i opløsning søndag, og mandag og tirsdag ser rigtig fine ud med masser af sol, prisen er, at det bliver ned til fire graders frost, når det er koldest, fortæller Thomas Mørk.

