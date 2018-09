Lørdag byder på ægte efterår: Regn, torden, hagl – og så lidt sol

Lørdagen vil byde på både sol, men også kraftige byer – nogle endda med hagl.

Selvom der stadig vil være byer i løbet af lørdag, vil regnen være mere sporadisk, og der vil blive plads til noget sol.

Fra morgenstunden trækker regnbygerne fra vest mod øst, og nogle vil være så kraftige med hagl eller torden.

Der er også nogle kraftige vindstød – ofte i forbindelse med at en byge kommer forbi.

Temperaturerne vil ligge mellem 16-17 grader. Vinden er fra en sydvestlig retning.

Efterårsvejret er kommet for at blive. For selvom temperaturerne er i underkanten af de 20 grader, så vil der være kraftige byger og ustadig vejr i weekenden og begyndelsen af næste uge.