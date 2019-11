Lørdag bliver grå og våd

Lørdag bliver grå. Så kort kan det siges. Det bliver skyet og regnfuldt i Østjylland denne weekend.

- Det bliver det våde vejr, der kommer til at dominere, for der er et lavtryk på vej mod Danmark. Det kommer til at placere sig lige hen over Danmark. Primært over den sydlige del af Østjylland omkring Horsens, fortæller vejrvært ved TV2 Vejret Thomas Mørk.

Det bliver lunt for årstiden hen over weekenden.

Lunt vejr for årstiden

Lavtrykket betyder højere temperaturer men altså også masser af regn, som vil komme over flere omgange.

- Der er også blæst i det lavtryk, der kommer, og det vil blive mest blæsende omkring Grenå og i den sydvestlige udkant af Østjylland, siger Thomas Mørk.

- Der er flere lavtryk og fronter på vej, så de kommende dage er også i den ustadige ende af skalaen og det bliver med vinde fra syd.

Temperaturerne kommer hen over weekend til at ligge i den milde ende af skalaen for årstiden, inden det tirsdag - onsdag i næste uge igen vil blive køligere.