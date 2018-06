Løgkupler på taget og bold på skærmen: Russisk VM-feber skaber fællesskab

Det er landsbyen Laven ved Silkeborg, men det kunne godt ligne Den Røde Plads i Moskva, Rusland, en smule. Med lidt god vilje i hvert fald.

I anledningen af VM i fodbold, der lige nu er i gang i Rusland, er det offentlige toilet i Laven forvandlet til en miniudgave af Vasilij-katedralen på Den Røde Plads med løgkupler på taget. Og i forbindelse med slutrunden har pladsen ved toilettet skiftet navn. Fra Søpladsen til Den Røde Søplads.

Vasilij-katedralen på Den Røde Plads i Moskva. Foto: Katrine Damkjær - Ritzau Scanpix

Ja, VM-feberen er for alvor nået til Laven. Og den er med til at skabe sammenhold og fællesskab i byen.

På Den Røde Søplads er der nemlig også sat et stort telt op og splejset om et stort tv, så Danmarks kampe til VM kan følges tæt.

Opgraderet til VM

- For to år siden satte vi byteltet op i forbindelse med EM i fodbold og så kampene på en 30 tommer-skærm, så det var der, ideen blev født, forklarer Henrik Køhler, der er 'chefarkitekt' og idémand til det russiske tema i Laven, som er lavet sammen med en gruppe lokale.

I år er der så opgraderet en smule. Ikke kun på udsmykningen, men også på skærmen.

- Folk har givet et mindre beløb, og så har vi opgraderet med en større fladskærm på 55 tommer, som vi har købt på Den Blå Avis, siger Henrik Køhler.

Da Danmark i lørdags slog Peru med 1-0 i åbningskampen fulgte 40-50 personer med på den store skærm fra teltet i Laven med øl, grillmad og hygge.

Yussuf Yurary Poulsen scorede kampens enlige mål, da Danmark lørdag slog Peru med 1-0. Torsdag venter Australien, og kampen begynder klokken 14.00. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Sammenhold og fællesskab

I dag, torsdag, kommer der også en harmonikaspiller og sørger for russiske toner til VM-festen, når Danmark klokken 14.00 møder Australien.

Men udover at følge de danske drenge til VM giver arrangementerne også næring til fællesskabet i landsbyen med knap 500 indbyggere.

Søpladsen i Laven er omdøbt til Den Røde Søplads i anledningen af VM.

- I Laven har vi ikke en kro, en kirke, et fælleshus eller et sted, hvor folk kan samles. Jo, man kan mødes til en kop kaffe nede i den lokale antikvariat, hvilket er hyggeligt og godt, men dog småt, så vi savner et sted at mødes, siger Henrik Køhler.

Og det har de så fået nu. I hvert fald mens slutrunden står på.

- Man føler sig lidt i samme båd, ligesom vi gør, når vi fejrer sankthans eller har sommerfest. Vi føler os som en enhed, så det skaber sammenhold og fællesskab, siger Henrik Køhler.

Og så til det spørgsmål, du formentlig sidder med: Hvordan er kuplerne på taget af toilethuset lavet, så de ligner Vasilij-katedralen på Den Røde Plads i Moskva cirka 2.000 kilometer væk.

Der er blandt andet brugt motionsbolde til at lave løgkuplerne på taget af det offentlige toilet.

Opskriften er simpel: Motionsbolde, papmache, maling og så et bildæk, som de hver især kan stå på.