Løbsdirektør efter afvisning: - Er fuldstændig uforståeligt

Et flertal i kommunalbestyrelsen på Samsø valgte tirsdag aften overraskende at afvise planerne om et stort motorcykelløb på øen. Tidligere har der ellers stort set kun været lutter politisk opbakning til projektet. Afvisningen kommer meget bag på arrangøren.

Helt overordnet synes jeg, at det er fuldstændig uforståeligt, at projektet afvises efter over et års opbakning. Gorm Reedtz, løbsdirektør

- Helt overordnet synes jeg, at det er fuldstændig uforståeligt, at projektet afvises efter over et års opbakning. Begrundelserne fra politikerne skriger til himlen, siger direktør for Isle of Samsoe, Gorm Reedtz, til TV2 ØSTJYLLAND.

Beslutningen om at afvise motorcykelløbet blev truffet af en næsten enig kommunalbestyrelse med stemmerne 10-1.

- Sikkerheden omkring løbet ser solid ud, men mit store problem med løbet har været den forretningsplan, arrangørerne har haft i forhold til de 10.000 gæster, der skulle være på øen til løbet, og den kan jeg ikke se hænger sammen, sagde Marcel Meijer (S), borgmester på Samsø, tirsdag aften til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes, vi har brugt meget tid på det. For mit vedkommende er det lukket nu, lød den kontante melding fra ham.

Er blevet godkendt hver gang

Den årsag forstår Gorm Reedtz absolut intet af.

- Vi har flere gange fremlagt forretningsplanen for politikerne – blandt andet ved et møde i økonomiudvalget i maj og i forbindelse med Grundlovsdag i juni. Hver gang er det blevet godkendt, lyder det fra direktøren.

Det her er for indgribende i vores hverdag i de områder, det skal foregå. Henrik Kjær (V)

Et andet kritikpunkt og begrundelse for afvisningen kom tirsdag fra Venstres Henrik Kjær.

Han er især bekymret, for den store indgriben i samsingernes liv et motorcykelløb af den her kaliber vil have.

- Det har været en svær beslutning. Der er mange gode ting i forhold til, at vi arbejder på at skabe noget for erhvervslivet og turisterne. Men det her er for indgribende i vores hverdag i de områder, det skal foregå, sagde Henrik Kjær og fortsatte:

- Der er en uges race, men der er også en uge inden og en uge efter med at stille op og pille ned, som vil være til stor gene for samsingerne. Vi må afveje fordele og ulemper, og det her er nok for voldsom en begivenhed at afholde på Samsø.

Politisk retræte?

Igen har løbsdirektøren meget svært ved at forstå begrundelsen.

Ifølge ham har politikerne nemlig kendt til ruten og generne for borgerne i området i et år.

- De blev fremlagt i oktober sidste år. Jeg tror, at det her er et spørgsmål om politisk retræte. Der er ingen logisk begrundelse ellers, siger Gorm Reedtz.

Folkene bag motorcykelløbet har senest fået den fulde opbakning fra kommunalbestyrelsen i juni på et møde, som de efter sigende har lydoptagelser fra.

Samtidig mener direktøren at vide, at erhvervslivet med blandt andre færgeselskaberne og overnatningsstederne kun har rost projektet.

Provokeret af udtalelserne

- Vi bliver ret provokeret af udtalelserne fra politikerne, og vi overvejer nu, om det her skal have et retsligt efterspil, siger Gorm Reedtz, som samtidig fortæller, at man nu ikke gider spilde mere tid på at omgøre den politiske beslutning.

- Seks mand har i et halvt år arbejdet fuldtid på projektet, så det er et anseeligt beløb og mange ressourcer, der er kastet i det, lyder det videre.

Løbet på det sydlige Samsø skulle efter planen have været afholdt til september 2019, og det var forventningen, at det ville tiltrække op mod 10.000 tilskuere til øen.

Motorcyklerne, der skulle have kørt til Isle Of Samsoe, har mere end 200 hestekræfter og vejer omkring 160 kilo. Men de kommer altså ikke til at køre løb på Samsø, da kommunalbestyrelsen ikke kunne give den endelige tilladelse efter et års dialog med arrangørerne.

Borgmesteren har tidligere spurgt borgerne på Samsø om deres holdning til løbet. Her var meningerne delte.

Henrik Kjær mener ikke, at det er uambitiøst at afvise løbet.

- Nej, det synes jeg ikke. Man må erkende, at der er ting, man kan løfte, og ting man ikke kan, sagde han tirsdag.