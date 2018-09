Løb med en landsholdsspiller: Mie Højlund til start i Hadsten

Hvis du har lyst til en frisk søndagsløbetur og samtidig komme lidt tættere på et af dansk håndbolds allerstørste talenter, kan du søndag tage en tur til Hadsten.

Her har Dansk Håndbold Forbund i samarbejde med Sparekassen Kronjylland arrangeret et løbeevent, hvor man kan løbe 3-4 kilometer med Mie Højlund, der er playmaker på det danske håndboldlandshold.

Jeg kan mærke, at når jeg kommer hjem til Østjylland, så er det her, jeg føler mig mest hjemme. Mie Højlund, landsholdsspiller i håndbold

Deltagere behøver ikke frygte, at de ikke kan følge med landsholdsspilleren, der er i særdeles god form.

- Vi spillede kamp i går, så jeg har nok lidt tunge ben. Det bliver et stille og roligt løb fra min side af, siger Mie Højlund til TV2 ØSTJYLLAND.

Valgte selv slot

Målet med dagens løb er ifølge Dansk Håndbold Forbund at få håndboldfans tættere på landsholdet og på håndboldspillerne.

- Vi skal undgå, at der en kløft mellem tilhængerne og landsholdet, og det har vi mulighed for her, hvor man også kan lære spillerne lidt at kende som mennesker, siger Martin Hachem, der er projektleder hos Dansk Håndbold Forbund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mie Højlund er to gange i karrieren blev kåret til Årets Talent i kvindeligaen og har vundet både EM og VM som ungdomslandsholdsspiller.

Arrangementet i Hadsten afholdes ved Clausholm Slot og er det første af i alt fem løbeevents.

- De spurgte mig, hvor jeg ville foretrække at løbe, og min familie bor få minutter fra slottet, så det lå lige til højrebenet, at vi skulle løbe der, siger Mie Højlund til TV2 ØSTJYLLAND.

Spillere har valgt Julemærkehjemmene

Projektet støtter Julemærkehjemmene og Sparekassen Kronjylland giver 3000 kroner per løbevent samt 10 kroner per kilometer.- Man har spurgt landsholdsspillerne, hvilken aktivitet de gerne vil støtte, og de har valgt Julemærkehjemmene, siger projektleder Martin Hachem og fortsætter:

- Vi glæder os til, at der kommer en hel masse håndboldfans og løbeentusiaster, og vi glæder os over, at vi har en sponsor, der aktivt udnytter deres sponsorat.

20-årige Mie Højlund beskrives som Danmarks måske største håndboldtalent. Hun er kendt for sin gennembrudskraft, hurtighed og et rigitg godt skud.

Mie Højlund er født og opvokset i Voldum 10 kilomter fra Hadsten som den eneste pige i en søskendeflok på tre.

Løbeeventet bliver afholdt mellem klokken 11 og 12 søndag.

I et af de kommende løbeevents kan man løbe en tur med Rikke Iversen, der til daglig spiller i Silkeborg-Voel.