Livsfarlig fangst: Unge mænd finder granat i å

Typisk er det uskyldigt vraggods som øldåser, søm og skruer, der kommer op fra åens dyb, men søndag fik tre unge mænd i Horsens sig en gevaldig forskrækkelse. De var nemlig ude for at fiske med magneter, hvor fiskekrogen var erstattet af en magnet.

Vi tilkalder forsvaret, som kommer og tager bestik af situationen. Stig Simonsen, Sydøstjyllands Politi

Og på den magnet de tre mænd fiskede med, sad der pludselig en gammel rusten granat, da magneten blev trukket op af vandet.

Hurtigt slap de granaten, løb væk og kontaktede politiet.

- Vi får anmeldelsen kl. 14.25. Vi tilkalder forsvaret, som kommer og tager bestik af situationen, fortæller Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi.

Bygholm Sø ligger vest for Horsens og åen munder ud i søens vestlige ende. Det var her tæt på E45, at granaten søndag blev fisket op.

Mange blå blink

Det tog ammunitionsryddertjenesten to timer at komme til Bygholm Å, der blandt andet løber fra Bygholm Sø og ind under motorvej E45.

Efter undersøgelserne blev det vurderet, at granaten var blevet så ustabil efter den lange tid i vandet, at man ikke turde flytte den. Det var for risikabelt. I stedet valgte folkene fra ammunitionsryddertjenesten fra Skive at lave en kontrolleret sprængning den på stedet.

Kl. 19.30 sprængte ammunitionsryddertjenesten granaten. Eksplosionen efterlod et stort krater i jorden. I forbindelse med sprængningen var et større opbud af blå blink til stede. På Lovbyvej tæt på åen holdt politibiler, køretøjer fra forsvaret og for en sikkerheds skyld også en ambulance. Den blev der heldigvis ikke brug for.

Hvor granaten stammer fra eller hvor gammel den er, kan politiet ikke sige med sikkerhed, men der er med al sandsynlighed tale om et levn fra 2. verdenskrig.

Flere farlige fangster

Det er ikke første gang, at magnetfiskere får farlige efterladenskaber på krogen. I onsdags fik en 19-årig fyr en pistol på sin magnet, da han fiskede i Gudenåen i Randers.

Og i fredags fiskede den 24-årige youtuber Alexander Aagaard en mortergranat op fra en sø på Haderslevegnen. Også dén måtte sprænges af forsvaret.

Årsagen til de mange magnetfiskerier kan muligvis findes på Youtube, hvor fænomenet beskrives i utallige videoer med mange visninger. Unge youtubere poster videoer af sig ifærd med at fiske med magneter i søer og åer.

Helt simpelt foregår magnetfiskeriet på den måde, at fiskeren i stedet for en krog og en regnorm binder en magnet fast i enden af deres fiskesnor. Herefter kaster de magneten til bunds i håbet om at fiske forskellige metalgenstande op.

Men udover at fiske dåser, indkøbsvogne og cykler op fra dybet får de altså også ind imellem fat i efterladenskaber fra krigen.