Livredderne kommer: Sådan undgår du drukneulykker

Der er høj solskin på de danske strande, og det betyder, at der er flere, der tager ud for at få sig en dukkert eller bygge sandslotte.

I dag rykkede livredderne fra Trygfonden ud på i livredderstolene, for det er som bekendt ikke kun de ultraviolette stråler, man skal holde øje med, når man nyder tilværelsen ved saltvandet.

Det handler om at møde gæsterne, hvor de er, og så bare informere dem omkring badesikkerheden, så vi undgår at skulle ud og hente nogen. Det er bedre at oplyse, end det er at redde. Emil Kamuk Frederiksen, livredder

- Det betyder meget med sikkerhed og tryghed. Det er jo ikke fordi, vi ikke selv holder øje med børnene hele tiden, men der er en ekstra opmærksomhed, og hvis uheldet er ude, og der sker et eller andet, så har de jo deres kurser og kan for eksempel førstehjælp, siger Tina Plejdrup, der var taget på Saksild Strand med sin datter, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke som i Baywatch

Livredderne forsøger dog at bruge mindst muligt tid på at give mund-til-mund og hjertemassage. Men det er ikke for at finde tid til at gå rundt i badebukser og ligne David Hasselhoff.

Trygfondens fem baderåd Lær at svømme Lær stranden at kende Bad aldrig alene Læs vind og vand Slip ikke børnene af syne

- Mange tror, at det er mega prestigefyldt og rigtig Baywatch-agtigt at være livredder, men det er det egentlig ikke. Det handler om at møde gæsterne, hvor de er, og så bare informere dem omkring badesikkerheden, så vi undgår at skulle ud og hente nogen. Det er bedre at oplyse, end det er at redde, siger Emil Kamuk Frederiksen, der er livredder ved Saksild Strand.

Trygfondens kystlivredning kunne i dag fejre, at de for 20. år i træk passer på os på strandene.

Her kan du se, hvilke strande der har ekstra sikkerhed i form af en livredder.