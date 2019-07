Livreddere advarer badegæster: - Drop badedyrene!

Sommeren har været over Danmark den sidste uge. Men et vejrskifte betyder stærk vind, som kan udfordre de strandgæster, der vil tage en dukkert ved kysten.

Derfor opfordrer TrygFonden Kystlivredning badegæster til at være ekstra forsigtige.

Vejrskiftet betyder nemlig, at der ved de østvendte kyster kommer fralandsvind, mens der ved de vestvendte kyster opstår pålandsvind.

Ved fralandsvind blæser vinden væk fra kysten - sådan som de typisk gør ved en række af de østjyske kyster. Derfor anbefaler TrygFonden Kystlivredning, at man er ekstra opmærksom og lader oppustelige badedyr blive på land.

- Her fraråder vi, at man bader med oppustelige badeudstyr, fordi der er meget stor fare for, at det her udstyr blæser væk fra kysten.

- Og det kan være svært at svømme ind igen, når man svømmer mod vinden, siger Michael Iwersen, der er uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning.

Kommer man alligevel til at bevæge sig ud i vandet, og driver ens badedyr væk, er det vigtigt, at man ikke svømmer efter det, men lader det drive.

- Hvis der en livredder, skal man tag fat i livredderen og fortælle det til ham. Er der ikke en livredder, anbefaler vi, at man ringer 114 og fortæller politiet, at der er noget badeudstyr, der er draget til havs.

- På den måde undgår vi en unødvendig redningsaktion.

Kan overraske

Også ved Vestkysten skaber vejret udfordringer. Her kan der nemlig opstå pålandsvind.

Pålandsvind kan skabe bølger, som kan give stærk strøm og danne revlehuller også kendt som hestehuller.

- Man skal være opmærksom på, at når der er bølger, så er der vand, som strømmer ud igen.

- Det kan godt overraske lidt, at man kan blive ført af denne her udadgående strøm.

Livreddere i Østjylland TrygFonden Kystredning åbner op for 36 livreddertårne i hele landet. I Østjylland er der livreddertårne i Aarhus Ø's havnebad, Grenaa Strand, Saksild Strand og Moesgaard Strand.

Livredderne fraråder derfor badning tæt ved moler, høfder og lignende, når der er stærk pålandsvind. Samtidig opfordrer de til, at man vælger en strand med livreddere og bader mellem de opstillede flag.

- Har man ikke mulighed for det, anbefaler vi, at man gør sig meget umage med at læse vinde og vandet, ser på bølgerne og får godt styr på, om det er noget, man kan håndtere.

- Man skal være en god svømmer og klar på, at der er bølger, som man skal kunne agere i, siger Iwersen.