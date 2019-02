Livreddende redningskranse forsvinder i nattelivet

Redningskranse forsvinder i stor stil i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I løbet af det seneste år er der forsvundet omkring 50 redningskranse ved åen i det centrale Aarhus og ud mod Aarhus Bugt, lyder det fra projektchef hos Østjyllands Brandvæsen, Lene Mossin.

- Det er ugentligt, at de forsvinder, og det er de samme steder, de forsvinder fra. Det er der, hvor der er caféer og udskænkning, og hvor der færdes mange mennesker, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Efter otte druknede på 15 år: Kommune øger sikkerheden ved havnen

Tiden går hurtigt i koldt vand

Lene Mossins teori er, at det er fulde mennesker, der i kådhed får redningskransene på afveje.

- Jeg tror, man tager dem med som et trofæ eller smider dem på Strøget. Det er typisk på Strøget, vi finder dem igen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Otte mennesker er druknet i Aarhus Havn siden 2003. Senest var det Steffen Dam Jensen, der forsvandt i området ved åen den 1. december sidste år. Foto: Louise Fischer, TV2 ØSTJYLLAND

Aarhus Havn og de forskellige restauratører er gode til at indsamle og aflevere redningskransene til Østjyllands Brand, fortæller Lene Mossin.

- Men der er en periode, hvor de ikke hænger, hvor de skal, og hvor de ikke kan redde liv. Tiden tikker hurtigt, når du ligger i 5 grader koldt vand. Der er ikke nødvendigvis langt til den næste redningskrans, men 30 sekunder er lang tid, hvis du ligger i vandet, siger Lene Mossin til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man kan altid ringe 112, men i yderste konsekvens kan det koste menneskeliv.

Læs også Nedrivning af historisk rådhus stoppet efter kæmpe bommert

Tag ansvar

Det er svært for Østjyllands Brandvæsen at gøre noget ved sagen.

- Vi er ikke tilstede i byens rum i nattelivet. Vi patruljerer ikke. Vi kommer kun, hvis det brænder eller et hus er ved at falde sammen, siger Lene Mossin til TV2 ØSTJYLLAND

Hun har en klar opfordring til gæsterne i det aarhusianske natteliv:

- Lad redningskransene hænge, og hvis du ser nogen pille ved kransene, så bed dem om at lade være. Tag ansvar. Det er for vores allesammens skyld, de hænger der.

Læs også Ikonisk butikskæde lancerer sin første madkollektion

Teksten her kommer fremadrettet til at sidde på højre side af alle TrygFonden Kystlivrednings redningskranse. Foto: TrygFonden Kystlivredning

Vi kan redde liv

Det er TrygFonden, der udleverer redningskransene, og det ærgrer risikovurderingskonsulent Helen Witt Qvist fra TrygFonden Kystlivredning at kransene forsvinder.

- Det er trist, hvis der opstår en ulykke med dødelig udgang, fordi det udstyr, der skal være der, ikke er det.

TrygFonden Kystlivredning vil nu prøve at appellere til den sunde fornuft ved at skrive en tekst på redningskransene.

- Vi har fået lavet en tekst, der hedder 'Når jeg hænger her, kan jeg redde liv' og så et hjerte. Den kommer fremadrettet til at sidde på højre side af alle redningskranse. Vores håb er, at det kan hjælpe, siger Helen Witt Qvist til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Christians ven druknede: - Dejligt, at der endelig kommer hegn

Otte mennesker er druknet i Aarhus Havn siden 2003. Den 1. december sidste år forsvandt Steffen Dam Jensen i området ved åen, og det frygtes, at han er det niende druknetilfælde.

Aarhus Kommune har sammen med Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politi sat gang i en undersøgelse om sikkerheden på havnen og langs åen i Aarhus.

Kommunen forventer at have en rapport omkring sikkerheden på den aarhusianske havn klar inden for en måneds tid.

Læs også Linus var tæt på at drukne: Nu lærer han at redde liv