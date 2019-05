Livø, kors og englevinger - her er politikernes tatoveringer

Tatoveringer. Mange har dem. En del har fået dem lavet efter en lidt for våd bytur i Sunny Beach eller Alanya, mens andre har fået dem lavet på en mere personlig eller poetisk baggrund.

Nogle politikere har også tatoveringer (surprise, de er faktisk almindelige mennesker), og vi har fået lov at høre historien bag deres specielle kropsudsmykning.

Camilla Fabricius (Socialdemokratiet)

Motiv: Franciskanerkors

- Jeg har et franciskanerkors tatoveret på ryggen. Jeg fik det tatoveret efter at have været på pilgrimsrejse i Assisi som 20-årig. I to uger reparerede jeg hver dag værktøj i et kloster sammen med en tysk munk, der hed Franz. Franz lærte mig, at materiel rigdom aldrig må blive vigtigere end forpligtelsen til at tage sig godt af de mennesker, der har brug for det.

Ali Aminali (Konservative)

Motiv: Drage

- Jeg har fået den tatoveret hos Henning Jørgensen, indehaver af Royal Tattoo i Helsingør, og den eneste dansker, der nogensinde har vundet prisen som ‘Tattooist of the year’. Siden barnsben har jeg været fascineret af japansk kultur, deres ihærdighed, arbejdsmoral, historie og deres evige stræben efter det perfekte - samtidig med, de har en søgen efter indre ro og balance.

Aleksander Myrhøj (Socialistisk Folkeparti)

Motiv: Livø

- Min yndlingstatovering er omridset af Livø, hvor jeg de første 20 år af mit liv holdt sommerferie. Her lærte jeg om solidaritet, fællesskab og socialisme, var ungdoms-sommerforelsket af flere omgange og lærte mig selv at kende. Livø-lejren var sommerens højdepunkt og en af forløberne for, at jeg i dag er gået ind i politik.

Livø var og vil altid være mit åndehul, ligesom øen for mig symboliserer en anden måde at leve og tænke på. For altid at have tankerne og roen med, fik jeg øens omrids tatoveret. Koordinatoren angiver mit yndlingssted på øen - Louisedal - hvor man ser Danmarks smukkeste solnedgange.

Ida Bihl (Liberal Alliance)

Motiv: Englevinge

- Jeg fik lavet tatoveringen til minde om min farmor, som gik bort få dage forinden. Hun var meget religiøs og snakkede tit om, at hun havde en skytsengel, som passede på hende. Englevingen symboliserer derfor, at hun nu er min skytsengel og altid er med mig.

Michael Nedersøe (Dansk Folkeparti)

Motiv: Danmark

- Jeg fik lavet den for ca. 3 år siden. Tattooen har dansk tema med tekst fra "Altid frejdig når du går", vikinger og selvfølgelig Dannebrog, så jeg altid har mine rød hvide farver med mig