Livet som viking hitter: - Vi har været nødt til at afvise folk

Barbariske slåskampe med økse og sværd, mad over bål og klistersød mjød i trækrus. Sådan levede vikinger for århundrede tilbage.

Men selvom levestandarderne siden da er forbedret væsentligt, så er der noget, der tyder på, at den primitive dagligdag er ved at vinde indpas igen - i hvert fald for en uges tid i træk.

Sådan oplever de det i hvert fald hos Moesgaard Vikingetræf, der i dag løber af stablen for 42. gang.

- Inden for de sidste to år har vi set en særdeles stærk stigning. Der er folk, der simpelthen har fået nej i år. Vi har måttet afvise folk, fordi pladsen ikke er større, siger Sara Heil Jensen, der er leder ved Moesgaard Vikingetræf, til TV2 ØSTJYLLAND.

Årsagen skal ifølge hende findes ved en stigende interesse i livstilsprogrammer og tv-serier om netop vikingerne.

- Det er sådan, at vikingetiden i forhold til 'Game of Thrones' rent faktisk eksisterede. Og herude kommer folk rent faktisk i kontakt med den her fortid og får den her store oplevelse, siger Sara Heil Jensen.

Det er det, at slippe lidt væk fra hverdagen også. Altså du smider telefonen væk og er bare sammen med folk. Hjalmer Skovgaard Bors, deltager

Og netop den stigende interesse har fået Hjalmer Skovgaard Bors med på vikingetræffet for første gang.

- Vikingetiden har en eller anden rustikhed over sig. Jeg elsker historien omkring det, siger han.

Og så handler det for ham også om at prøve noget nyt.

- Jeg tror, det er det, at slippe lidt væk fra hverdagen også. Altså du smider telefonen væk og er bare sammen med folk, siger han.

Vikingetræffet opstod i 1977 som en ide om at gøre historien mere levende. På vikingetræffet kan man se, hvordan smeden fremstiller våben, og hvordan tøj bliver syet. Maven kan også komme en tur tilbage i tiden med et rigtigt vikingemåltid og et godt glas mjød.

Mens vikingerne bruger de første dage på at bygge en stor landsby op, så går det for alvor løs i weekenden, når flere kampe med våben bliver sat i gang.

