Liverpool vil lære at kaste indkast som AC Horsens

Danske Thomas Grønnemark er blevet udstyret med en specialopgave for den engelske fodboldklub Liverpool.

Thomas Grønnemark, som med 51,33 meter er indehaver af verdensrekorden for det længste indkast, har indledt et samarbejde med den engelske storklub, der i sidste sæson nåede frem til Champions League-finalen.

Danskeren bekræfter samarbejdet over for Ritzau, men understreger, at han ikke kan udtale sig om de mere specifikke forhold i aftalen. Herunder om han er involveret i arbejdet med Liverpools førstehold.

Læs også Østjysk superliga-klub fik træning i indkast af verdensrekord-holder

- Jeg kan bekræfte, at jeg har en aftale med Liverpool, men jeg kan ikke fortælle noget som helst om den. Hverken hvem jeg har trænet, hvornår jeg er startet, eller hvad jeg træner spillerne i, siger Thomas Grønnemark.

Danskeren har tidligere hjulpet AC Horsens' Superliga-spillere med indkast. Netop lange indkast er i dag et af de østjyske holds vigtigste våben.

Foruden AC Horsens har Thomas Grønnemark trænet FC Midtjylland.

Thomas Grønnemark stod i 2008 bag dette særprægede rekordforsøg i indkast i Parken i København. Foto: Rune Evensen - Ritzau Scanpix

Lange indkast er et våben

Lokalmediet Liverpool Echo citerede søndag danskeren for at sige følgende i forbindelse med artiklen om danskerens engagement i Liverpool:

- FC Midtjylland har vist, at det lange indkast kan være et våben, hvis man kan udføre det med den rigtige teknik, præcision og taktiske forståelse.

Jeg kan bekræfte, at jeg har en aftale med Liverpool, men jeg kan ikke fortælle noget som helst om den. Thomas Grønnemark, indkast-ekspert

- Det er meget vigtigt, at det er et fladt indkast, for det er for let at forsvare, hvis det (indkastet, red.) er for højt.

- Hvis man kan lave et langt indkast, som er fladt og præcist, så kan man - sammen med nogle taktiske aspekter - score langt lettere.

Thomas Grønnemark bekræfter citaterne, men han understreger, at de stammer fra et tidligere interview.

Thomas Grønnemark fortæller, at han ikke kun arbejder med lange indkast, men indkast over hele banen. Billedet her er fra 2004. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Citaterne stammer fra en artikel i The Sun fra juni i år, hvor Thomas Grønnemark talte om sit arbejde med indkast.

- Jeg har fortrolighed i min kontrakt omkring min aftale i Liverpool, så jeg har ikke sagt noget, og klubben har heller ikke meldt noget officielt ud, siger han til Ritzau.

Satte verdensrekord i 2010

Thomas Grønnemark fortæller, at han ikke kun arbejder med lange indkast, men indkast over hele banen.

Danskeren siger desuden, at det er korrekt, at han er tilknyttet en klub i Bundesligaen, men han kan ikke fortælle, hvilken klub der er tale om.

Der er dog ikke tale om Schalke 04, Hertha Berlin eller Borussia Mönchengladbach, som det har været fremme, fortæller han.

Thomas Grønnemark satte sin verdensrekord på 51,33 meter i 2010 på Det Olympiske Stadion i Berlin.

Han er tidligere atletikudøver og har også kørt bobslæde.