VIDEO: Se julemanden tænde 700.000 LED-lys i Aarhus

Sidste fredag blev julelysene tændt på facaden af stormagasinet Salling i Aarhus, og i dag var turen så kommet til resten af midtbyen.

700.000 LED-lys fordelt på knap en kilometer.

Her var det selveste julemanden, der trykkede på kontakten, da 700.000 LED-lys tidligt fredag aften blev tændt på stjernehimlen over Strøget.

Læs også Julemanden kommer til byen: Tænder helt ny stjernehimmel

- Juleparaden har jo i mange år været et kæmpe tilløbsstykke for især børnefamilierne, og i år kan de som noget helt nyt glæde sig til at se julemanden føre paraden an siddende på toppen af et flot grønt julelandskab, siger direktøren for Aarhus City Forening, Claus Bech, i en pressemeddelelse.

Se lysene blive tændt i videoen nedenfor: