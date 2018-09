LIVE: Se helt særlig klokkekoncert med Star Wars og Himmelhunden

Normalt er det ikke ligefrem temaet fra Star Wars og Matador, der brager ud fra klokketårnet i Aarhus Rådhus, men i dag er ikke normal. For der venter de forbipasserende en hel særlig koncertoplevelse kl. 16.

Det er klokkenist Peter Langberg, der står for koncerten på tårnets nyistandsatte klokkespil. Og han spiller altså ikke kun de kendte viser.

I august kunne aarhusianere nemlig ønske, hvilke numre de gerne ville have spillet fra rådhusets top.

- Jeg har ikke valgt et eneste af stykkerne selv. Mere end 150 personer har indsendt ønsker, og så har jeg måtte skrive sangene om, så de klinger godt på klokkerne. Det håber jeg er lykkes, siger Peter Langberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere end 150 ønsker er det altså blevet til. Herunder kan du se de mest populære ønsker:

Ud fra alle ønskerne har klokkenisten så sammensat en koncert.

- Der er nogle få klassiskere som Für Elise, men ellers er det mest slagere og rocknumre, afslører Peter Langberg.

Han har tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND, at han er overvældet over den store interesse. På grund af det store antal ønsker - der indeholder alt fra temaet fra Harry Potter og Star Wars til 'Hells Bells' med AC/DC - er det ikke muligt for ham at opfylde alle ønske. I princippet kan man dog faktisk spille alle numre på klokkerne.

- Men det skal være velklingende spillet på et klokkespil. De dybe toner - de store klokker - har en større gennemslagskraft, så man kan ikke lave de hurtige overgange, som man kan på et klaver, siger Peter Langberg.

Du kan se hele dagens koncertplan her.

Ønskekoncerten er en tradition i Aarhus - denne gang kommer den så efter en større istandsættelse.

Efter en gennemgribende modernisering vendte klokkerne tilbage til Rådhustårnet i 2017.

I forbindelse med moderniseringen blev klokkespillet suppleret med nye klokker. Dermed blev de 43 gamle klokker til 48 topmoderne musikinstrumenter.

Det 70 år gamle klokkespil havde ellers ikke været brugt siden midten af 00'erne, da de var for medtagede af blandt andet rust.

- Nu er der kommet en helt ny mekanik. Det er en fornøjelse at spille på. Klokkespillet har bevaret sin særlige klanglige karakter, men nu i en forbedret version, siger Peter Langberg.

Klokkespillets historie

I 1940 besluttede byens borgerskab, at man i forbindelse med byens 500 års jubilæum som købstad året efter, ville samle ind til et klokkespil til det nye rådhus.



Ved indsamling gav over 6.000 borgere deres genstande af kobber, tin, bly eller messing til indsamlingen. I alt indsamledes ca. 10 tons metal.



Arbejdet med klokkerne kunne ikke gå i gang på grund af forbud mod omsmeltning af metaller, så alle genstande blev opmagasineret i rådhusets kælder. I 1943 var metalmanglen i landet så stor at frem for at få metallet beslaglagt af besættelsesmagten, valgte man at give det til Aarhus Belysningsvæsen.



Til gengæld forpligtede de sig til efter krigens afslutning at levere et parti kobber af samme kvantum og desuden yde et passende bidrag til klokkespillet. I august 1948 kunne klokkespillet indvies ved en folkefest.



Klokkespillet spiller tre gange om dagen (kl. 12, 18 og 24) en gammel middelaldermelodi sat i tekst af Morten Børup: In vernalis temporis. Herudover slår klokkespillet kvarterslag, halvtimeslag og timeslag.

Klokkespillet består i dag af 43 klokker, hvoraf den største timeslagsklokke vejer 2,5 ton. Med de 43 klokker er klokkespillet kromatisk, hvilket giver mulighed for at spille enhver melodi.



Kilde: aarhus.dk