Der venter det kronjyske Superliga-mandskab fra Randers FC en svær kamp, når holdet søndag kl. 16 løber på banen i Parken. Modstanderen er FCK, der ligger på en delt førsteplads i rækken.

Randers FC er selv placeret som nummer 10.

Senest spillede Randers FC også på udebane. Mod Vejle i Nørreskoven fik holdet ét point, efter at kampen endte 1-1. FCK tabte i Vendsyssel, så det er med garanti et revanchelystent mandskab, som kronjyderne står over for.

Du kan følge opgøret herunder: