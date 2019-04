Minut for minut: Randers FC kan sikre sig førstepladsen i Pulje 2

En førsteplads i gruppespillet betyder dels hjemmebanefordel og dels en på papiret lettere modstander, når toeren fra den anden pulje venter i Europa League Playoff.

Det er målet for Randers FC, når de mandag aften skal til Hjørring, hvor Vendsyssel venter, og ét point vil være nok for at holde AaB stangen i kampen om førstepladsen.

Taber Randers derimod, må AaB ikke slå Hobro. Aalborgenserne har nemlig en bedre målscorer end Randers, hvis de to hold skulle slutte á point.

Kampen mellem Vendyssel og Randers begynder klokken 19. Følg opgøret LIVE lige her: