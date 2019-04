Der blev gjort rent bord i dobbeltopgøret mod Hobro, og dermed står Randers FC med gode kort på hånden i kampen om førstepladsen i Pulje 2.

AaB er seks point efter randrusianerne med lige så mange point tilbage at spille om. Med andre ord kan Randers altså nøjes med et point for at være sikre på førstepladsen i puljen.

Kampstart klokken 14:00. Følg kampen LIVE herunder.