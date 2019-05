Sidst Randers FC slog Sønderjyske i Haderslev var den 1. november 2013. Ikke nødvendigvis opløftende læsning for kronjyderne, men en uafgjort vil også være et fornuftigt udgangspunkt for kronjyderne.

Søndag eftermiddag gælder det den første af to kampe mod Glen Riddersholms mandskab. Den samlede vinder møder enten AGF eller AaB i kampen om Europa League Playoff.

Kampen mellem Sønderjyske og Randers begynder klokken 14.00. Følg opgøret LIVE lige her: