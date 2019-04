Randers FC har et forspring på 14 point ned til Vendsyssel, og der er 15 point tilbage at spille om. Derfor skal rigtig meget gå galt, hvis Randers FC skal komme i fare.

Men lørdag eftermiddag kan kronjyderne sikre sig 100 % med et point mod Vendsyssel.

Som bonusinfo kan det nævnes, at Randers FC har vundet alle fire hidtige møder mod Vendyssel - to i 1. division og to i Superligaen.

Kampstart klokken 16:00. Følg kampen LIVE herunder.