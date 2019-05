Se hele debatten: Politikere diskuterede i lufthavnen

Torsdag aften var en gruppe af de østjyske folketingskandidater samlet til debat i Aarhus Lufthavn. Her skulle de i to hold igennem to livedebatter med emner som miljø og klima, transport, velfærd og integration på tapetet.

Folketingskandidater fra hele det politiske spektrum er samlet i lufthavnen.

Begge debatter blev sendt live på vores Facebook-side, og alle havde undervejs velkommen til at stille spørgsmål og give sit besyv med. Nogle spørgsmål blev udvalgt og stillet videre til kandidaterne.

Behandlingen af få udvalgte debatemner blev sparket i gang af case-personer, der har personlige erfaringer med temaerne.

Første debat gik i gang kl. 18.16 og løb i 40 minutter. Efter en kort pause gik en ny debat på 40 minutter i gang kl. 18.59.

Du kan se hele debatten herunder: