LIVE: Østjyske folketingskandidater giver de sidste ord inden valget

Onsdag skal krydset sættes, og det skal afgøres, hvem der skal træffe politiske beslutninger på alle danskeres vegne.

Med kun en dag til den store dag, er der formentlig ved at være nerver på for de kandidater, hvis ansigter har prydet lygtepælene landet over.

De nerver skal politikerne forsøge at kontrollere, når de deltager i politisk debat i Hadsten Kulturhus Sløjfen.

TV2 ØSTJYLLAND sender direkte fra debatten på Facebook, og du kan følge med lige her: