Det er top mod bund, der mødes mandag aften kl. 19 på Casa Arena i Horsens. Hjemmeholdet, der indtil nu blot har hentet fem point i fem kampe, får besøg af topholdet fra AaB.

Sæsonen startede ellers flyvende for de gulblusede horsensianere, der i første runde vandt i Parken. Siden er det blevet til to nederlag og to uafgjorte.

AaB har derimod været anderledes stabile med 12 point i fem kampe. Udeholdet må da også betegnes som favoritter mandag aften.

Du kan følge opgøret live herunder: