LIVE: OB reducerer - AGF er fortsat foran i Odense

Når det aarhusianske fodboldflagskib AGF lørdag kl. 16 løber på banen i Odense til udekampen mod OB, står holdet over for en yderst godt kørende modstander. OB kommer fra to sejre – senest en imponerende en i Aalborg.

AGF måtte i sidste runde nøjes med ét point mod oprykkerne fra Esbjerg, og skal altså i dag så forsøge at bryde fynboernes sejrsstime.

Aarhusianerne kan med en sejr spille sig op på en øjeblikkelig tredjeplads i Superligaen. OB kæmper for at nå top 6.

Du kan følge opgøret live herunder: