Youssef Toutouh satte det første søm i AC Horsens' kiste, da De Gule i sidste runde blev sendt ned i nedrykningsspillet med et 1-3-nederlag i Aarhus. Søndag skal Toutouh og Co. forsøge at hente endnu en sejr, denne gang i Aalborg. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix