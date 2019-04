Lige nu har AGF et forspring på seks point ned til Sønderjyske på den forkerte side af stregen i gruppespillets Pulje 1.

Netop Sønderjyske tager mandag aften imod aarhusianerne, og vinder AGF vil de have et forspring på ni point - med blot ni point tilbage at spille om.

Med andre ord, er der enormt meget på spil for begge hold mandag aften!

Opgøret i Haderslev begynder mandag klokken 19. Følg kampen LIVE lige her: