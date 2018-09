LIVE: Horsens ydmyget på Fyn: OB scorer igen

Mandag aften kan det blive femte kamp i træk for AC Horsens uden nederlag i Superligaen, når Bo Henriksens tropper gæster fynske OB.

Seneste blev det til en 3-2-sejr over AGF, hvor nyindkøbte Kasper Junker kom på tavlen i sin første kamp for klubben. Og angriberen, med en fortid i både Randers FC og AGF, kan vise sig at blive særdeles vigtig for Horsens, der efter ni kampe blot har scoret ni mål i Superligaen. En delt sidsteplads, hvad det angår.

Bedre ser det ud i den samlede tabel. Her kan klubben med en sejr stryge op på fjerdepladsen, mens et nederlag vil fastholde Horsens på ottendepladsen.

Kampen mellem OB og AC Horsens begynder klokken 19.00. Du kan følge den i livebloggen herunder: