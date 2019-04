LIVE: Horsens jagter vigtige point i arvefjende-opgør

Kampene mellem AC Horsens og Vejle et et klassisk lokalopgør, med alt hvad dertil hører af rivalisering på tribunerne og en håneret, der er på spil.

I torsdagens opgør på Casa Arena er dog denne gang næppe nabostriden, men derimod pointene, der bliver skelet mest til blandt spillere og fans.

Begge klubber kæmper en indædt kamp for at undgå nedrykning, og efter to store nederlag i træk peger pilen ikke ligefrem opad for Horsens. Senest blev det til et nederlag på hele 0-3 mod netop dagens modstander fra Vejle.

Lokalopgøret på Casa Arena fløjtes i gang torsdag kl. 14. Følg kampen i livebloggen nedenfor: