Minut for minut: AGF delte med Esbjerg i kedelig søndagskamp

Søndag eftermiddag møder AGF på udebane oprykkerne fra Esbjerg fB, og det må være et AGF-hold med selvtillid, der tager turen til det sydvestlige Danmark.

AGF kommer nemlig til kampen med en 3-2-sejr over Brøndby i frisk erindring, ligesom aarhusianerne i midtugen slog Aarhus Fremad i pokalturneringen med 5-1 i et opgør, hvor flere af de unge fik chancen og nyerhvervelsen Ryan Mmaee tegnede sig for to scoringer.

Nu gælder det så Superligaen, hvor dagens vestjyske værter og AGF begge ligger fint placeret i midten af tabellen, men med en sejr vil aarhusianerne kunne bide sig fast i top-seks og tage et vigtigt skridt mod at få drømmen om et mesterskabsspil til at gå i opfyldelse.

Du kan følge opgøret, der begynder klokken 14.00, i en liveblog herunder.