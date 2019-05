LIVE: Følg den første østjyske valgdebat her

Nu er valget udskrevet, og de 29 dages valgkamp skyder TV2 ØSTJYLLAND i gang med en debat mellem Venstres Jakob Ellemann-Jensen og Socialdemokratiets Jens Joel.

Det foregår fra kl. 19.40 i Studenterhuset på Aarhus Universitet.

Du kan følge debatten live her:

Emnerne til aftenens debat er mange, blandt andet sundhedsreformen, E45 og klimaet.

Da debatten foregår på universitet i Danmarks andenstørste by, vil uddannelse og især karaktersystemet og SU også blive et tema.

Alle er velkomne, og arrangementet er gratis.

Syg med maveonde

Rent faktisk skulle det have været Nicolai Wammen (S), der skulle have diskuteret med Ellemann-Jensen, men førstnævnte skal i tv-duel mod statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Socialdemokratiets spidskandidat Mette Frederiksen har nemlig lagt sig syg med et maveonde, og Wammen stiller derfor op i stedet.

Valget afholdes Grundlovsdag den 5. juni.

- Jeg ønsker at bruge hele min vilje, mine kompetencer og min erfaring til fortsat at lede Danmark. Og jeg beder danskerne om genvalg ved folketingsvalget, som afholdes 5. juni, sagde statsministeren kort efter kl. 13.

Længere valgkamp end normalt

Statsministeren bad om at tage ordet i folketingssalen for at fremsætte en udtalelse af særlig karakter. Og der var altså tale om en valgudskrivelse.

Der er i skrivende stund 29 dage til den 5. juni, og det bliver dermed en længere valgkamp.

Jeg ønsker at bruge hele min vilje, mine kompetencer og min erfaring til fortsat at lede Danmark. Og jeg beder danskerne om genvalg ved folketingsvalget som afholdes 5. juni. Lars Løkke Rasmussen (V)

En valgkamp varer som regel mellem tre og fire uger.

Flere iagttagere havde forventet et dobbeltvalg den 26. maj, hvor der er valg til Europa-Parlamentet, men statsministeren havde altså andre planer.

Grundlovsdag er den årlige fejring af indførelsen af den første danske grundlov fra 5. juni 1849.