LIVE: AGF møder Sønderjyske

Fredag aften skal AGF forsøge at forsætte de gode takter fra sejren over Esbjerg, når aarhusianerne på udebane møder Sønderjyske.

Med en 2-0-sejr over vestjyderne i forårets første kamp har drømmen om top seks fået fornyet liv i Aarhus, og med en sejr i fredagens kamp kan aarhusianerne rykke op på en midlertidig femteplads.

AGF-træner David Nielsen råder over en stort set skadesfri trup til opgøret, hvor han står over for den tidligere AGF-træner Glen Riddersholm, som denne vinter overtog trænergerningen i Haderslev-klubben.

Du kan følge kampen mellem Sønderjyske og AGF, der begynder klokken 19.00, i en liveblog herunder.