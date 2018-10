Jylland mod Sjælland. Aarhus mod København. AGF mod FCK.

Søndag eftermiddag tager FC København hjemme imod AGF i Superligaen. Kampen spilles under tag, da teknikken i Parken driller københavnerne. Det samme skal AGF forsøge at gøre i jagten på at skrabe point nok sammen til drømmen om top seks.

Tidligere i sæsonen mødtes de to hold i Aarhus, og her endte opgøret 1-1 efter en sen udligning af Viktor Fischer.

Du kan følge opgøret, der begynder klokken 16.00. i en liveblog herunder: