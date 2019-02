LIVE: Scoring i Aarhus i kampen mellem AGF og Esbjerg

Ventetiden er forbi, og fredag aften sparkes foråret i Superligaen i gang efter et par måneder med vinterpause.

På hjemmebanen i Aarhus skal AGF forsøge at samle vigtige point sammen i jagten på en plads i det eftertragtede slutspil.

Aarhusianerne har brugt vinteren på at forstærke truppen. Ind er kommet Frederik Tingager, Alexander Munksgaard og Patrick Mortensen, mens målmanden Kamil Grabara er lejet i Liverpool. Og alle fire har fundet vej til startopstillingen, hvor det også er værd at bemærke, at der er blevet plads til unge Kasper Lunding.

Du kan følge opgøret mellem AGF og Esbjerg fB i en liveblog herunder. Kampen begynder klokken 19.00.