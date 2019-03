Det er Superligaens sidsteplads, der søndag eftermiddag tager imod, når AGF jagter point i striden om Mesterskabsspillet.

Vendsyssel formåede senest at tage point fra FC København, men for AGF vil tre point for alvor lune. I grundspillets sidste to kampe venter nemlig OB og AaB, som er i direkte konkurrence med aarhusianerne om pladserne i det forjættede land.

Kampstart kl. 14:00. Følg kampen herunder.