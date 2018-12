Det er noget af en mundfuld, der venter for AC Horsens, når de kl. 16.00 tager imod FCK. Gæsterne ligger i øjeblikket på en delt førsteplads i Superligaen, imens AC Horsens har mulighed for at spille sig i top-6.

Både Dame N'Doye og Robert Skov, der hver har scoret ti sæsonmål, er i startopstillingen for gæsterne.

I sæsonens første opgør mellem AC Horsens og FCK blev det til en overraskende 2-1-sejr til AC Horsens i Parken.

Se liveopdateringerne fra kampen her: