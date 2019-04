Det er to hold i dårlig form, der mødes i dag på CASA Arena Horsens. Sønderjyske kommer til Østjylland uden sejr i de sidste fem kampe, mens AC Horsens ikke har vundet i de sidste otte.

Fire point adskiller de to hold, og med kun seks point tilbage at spille om i årets puljespil, så skal AC Horsens altså "bare" bruge et point for at redde livet i Superligaen.

Kampstart klokken 16:00. Følg kampen LIVE herunder.