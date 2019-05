Det var et belejligt tidspunkt at begynde at vinde igen, da AC Horsens i sidste runde slog Vendsyssel 1-0 på udebane.

Dermed har Bo Henriksens tropper et fornemt udgangspunkt inden returopgøret i dag på hjemmebanen CASA Arena. En sejr eller en uafgjort vil nemlig indløse billet til Superligaen i næste sæson.

Vinder Vendsyssel 1-0, skal vi ud i forlænget spilletid, mens alle større sejre sikrer vendelboernes status i den bedste række.

Kampen begynder klokken 14. Følg opgøret LIVE herunder: