Det er en spøjs situation for AC Horsens søndag eftermiddag. Slår de AGF står den på Europa League Playoff. Vinder de ikke, risikerer de at skulle ud i nedrykningskampene.

Torsdag tog Skipperligaen til Horsens for at tage en snak med Bo Henriksen samt én spiller fra hver kæde på banen, for at finde ud af, hvordan De Gule får vendt deres elendige form. Hør interviewene lige her.

Kampstart klokken 14:00. Følg kampen LIVE herunder.