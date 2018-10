'De Gule' fra Horsens er ved at bide sig fast i Superligaens top seks, og lørdag skal holdet forsøge at tage endnu et skridt mod mesterskabs-slutspillet, når FC Nordsjælland besøger Casa Arena i Horsens.

Bo Henriksens østjyske tropper vandt senest med 1-0 over Vendsyssel på udebane, og med en sejr i dagens kamp kan AC Horsens avancere til en fornem tredjeplads i Superligaen.

Opgøret begynder klokken 16.00, og du kan følge det i en liveblog herunder.