Litauer sigtes i sag om 16 millioner kopicigaretter

En 46-årig mand fra Litauen bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for at have haft en finger med i spillet i indsmuglingen af millioner af kopicigaretter til Danmark. Det oplyser Østjyllands Politi.

Seks andre mænd sidder i forvejen varetægtsfængslet i sagen, mens en syvende mand allerede er blevet dømt for en del af komplekset.

I alt drejer komplekset sig om 16 millioner kopicigaretter, der er blevet smuglet til Danmark fra Polen.

Det internationale smuglernetværk trækker dog også tråde til Litauen med anholdelsen af den 46-årige. Han er blevet udleveret fra Litauen.

Mange anholdte tidligere

Tidligere er seks mænd ved Retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet. Det er også denne domstol, der skal tage stilling til litauerens mulige varetægtsfængsling.

De seks mænd var på tidspunktet for anholdelsen mellem 42 og 54 år. Ud over at være sigtet for medvirken til indsmugling er de også sigtet for at have påført den danske stat et afgiftstab på mellem 15 og 20 millioner kroner.

Sådan ser smuglercigaretterne ud.

Efterforskningen af netværket har stået på i længere tid. Det er specialenheden Særlig Efterforskning Vest, som har holdt øje med kriminaliteten.

De mange millioner cigaretter er ifølge politiet blevet ført ind i Danmark og derefter distribueret og videresolgt til forskellige danske aftagere.

Der vil ved fredagens grundlovsforhør blive begæret lukkede døre. Dørene blev også lukket ved de tidligere retsmøder mod de andre mænd.

En 52-årig mand fra Ringkøbing-Skjern er allerede blevet dømt i komplekset. Han fik en straf på et år og tre måneders fængsel - heraf blev ni måneder gjort betinget. Han fik også en tillægsbøde på knap 1,4 millioner kroner.

Han blev dømt for at have transporteret og planlagt at transportere omkring 2,8 millioner kopicigaretter fra Polen til Danmark.

