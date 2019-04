Lisbeth elsker sine køer: Nusser og snakker med dem hver dag

Man kan vist roligt sige, at Lisbeth Klinge fra Knebel på Djursland er en lidt atypisk landmand.

Hun nøjes nemlig ikke blot med at fodre og malke sine i alt 81 køer. Hun nusser dem, krammer dem og taler også med dem hver eneste dag.

- Jeg kender dem alle sammen, men nogen af dem får jeg et helt særligt forhold til, siger Lisbeth Klinge til TV2 ØSTJYLLAND.

Man vil gerne selv have det godt, og man har det godt, hvis der bliver talt pænt til én, hvis man har nogle gode arbejdsforhold, og man får noget ordentlig mad at spise. Og køerne skal jo have det samme Lisbeth Klinge, landmand

Lisbeth Klinge er 59 år, og hun bor alene på sin gård ved Knebel, hvor hun selv passer sine køer. Hver morgen klokken 04:30 står hun op og malker dem. Hun når knap nok at blive helt færdig, før de skal malkes igen i løbet af eftermiddagen, for køerne skal have masser af kærlighed og omsorg imens.

- Jeg går og tænker på ’hvad vil man gerne selv’. Man vil gerne selv have det godt, og man har det godt, hvis der bliver talt pænt til én, hvis man har nogle gode arbejdsforhold, og man får noget ordentligt mad at spise. Og køerne skal jo have det samme, siger Lisbeth Klinge.

Læs også Lær din ko at kende før den ender på middagsbordet

Køernes stald skiller sig også ud. Lisbeth Klinge har nemlig valgt, at de skal ligge i sand, for det mener hun, er bedst for dem. Hun tænker hele tiden på dem, og forsøger at sætte sig ind i deres behov.

- De får noget foder, der er mikset sammen, så hver mundfuld er ens, så det hele tiden er topkvalitet, og der aldrig nogensinde kommer dårligt foder ind til dem, siger hun.

Lisbeth Klinge taler med sine køer hver dag.

Er koen syg er Lisbeth også syg

Lisbeth Klinge holder også øje med, at køerne ser friske ud. Hvis de har blank pels, blanke øjne og ører, der stritter, så ved hun, de har det godt.

Hvis de derimod ser trætte ud, så er de formentlig syge.

Er der en syg ko, så har jeg det altså også dårligt, og jeg sover slet ikke om natten, så render jeg op og kigger til den Lisbeth Klinge, landmand

- Der skal ikke være en syg ko, for så har jeg ikke været god nok. Er der en syg ko, så har jeg det altså også dårligt, og jeg sover slet ikke om natten, så render jeg op og kigger til den, siger Lisbeth Klinge.

Kærlighed, søde ord og det rigtige foder må være den helt rigtige eliksir til køer, hvis de skal blive gamle. Lisbeth Klinges køer bliver nemlig langt ældre, end køer normalt bliver.

Normalt bliver en malkeko mellem fire og fem år, men Lisbeth Klinges ældste ko lige nu er 12 år. Den ældste ko, hun har haft, blev 15,5 år. Det er så atypisk og sjældent, at koen i sin tid blev berømt.

Fandt trøst hos køerne efter tab.

Den store kærlighed til køerne har været der, lige siden Lisbeth Klinge var barn. Hun er nemlig vokset op på en gård, og her fyldte køerne det meste af Lisbeth Klinges verden.

Læs også Skovkyllinger sendt på forårsgræs

Men da Lisbeth Klinges mand døde for ti år siden, blev båndet til køerne endnu stærkere, og det var netop hos sine 81 køer, hun fandt trøst. Særligt hos én af sine yndlingskøer, som er mormor til den tre år gamle ko, Mina.

- I stedet for psykolog og sådan noget, så havde jeg Justine, og den var kælen. Det var mit et og alt. Jeg snakkede lidt med hende, og det hjalp, siger hun.

Jeg tror ikke, vi skal have for mange følelser ind i det på den måde, og gøre dem til mennesker. Lisbeth Klinge, landmand

Lisbeth Klinges mand fik uhelbredelig kræft, og efter hans død stod hun alene med tre børn, gården og køerne.

- Jeg søgte trøst herude, og jeg fik så meget igen af køerne, så jeg valgte at blive her på gården. Jeg tror ikke, jeg kan undvære dem, siger Lisbeth Klinge om sine 81 køer.

Læs også Claus' køer går med moderne halsbånd, der holder øje med deres mave

Selvom Lisbeth Klinge taler med sine køer og hygger om dem, er hun meget bevidst om, at de ikke skal behandles som mennesker. Når hendes køer kælver, lader hun eksempelvis kalven blive ved moderen et døgn, og så skiller hun dem ad.

- Det har jeg det godt med. Jeg tror ikke, vi skal have for mange følelser ind i det på den måde, og gøre dem til mennesker. Selvfølgelig har de også følelser, men de tænker ikke ligesom os, siger hun.

Lisbeth Klinge har for sjette gang modtaget et diplom af Arla for at levere den fineste mælkekvalitet i Djurs-Gudenåkredsen.

Prisvindende mælk

Det handler dog ikke kun om følelser i Lisbeth Klinges stald. Hun har nemlig også fået mange priser for sine køer og deres mælk.

I gennemsnit giver en dansk ko cirka 30 liter mælk om dagen, men nogle af Lisbeth Klinges køer giver helt op til 60 liter mælk om dagen, og kvaliteten af mælken er så god, at hun har fået flere præmier for mælken.

- Det er jeg stolt af, for jeg synes, det er et bevis for, at jeg gør tingene godt, siger Lisbeth Klinge.

Læs også Landmanden Martin varmer sit hus op med mælk

I marts fik Lisbeth Klinge for sjette gang et diplom af Arla for at levere den fineste mælkekvalitet i Djurs-Gudenåkredsen.

Hendes køer skal i øvrigt også på græs nu, men i løbet af sommeren må de selv vælge, om de vil gå ude eller inde.