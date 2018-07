Linus var tæt på at drukne: Nu lærer han at redde liv

- Dengang jeg var tre eller fire år gammel, var jeg meget tæt på at drukne i en svømmehal.

Sådan siger 13-årige Linus Ilsø fra Hammel. Han er en af de 10 børn og unge, der mandag deltog i DGI Østjyllands 'Ocean Rescue Camp' ved Den Permanente Badeanstalt i Risskov.

Kurset løber over tre dage, hvor de tilmeldte børn og unge, gennem forskellige aktiviteter på stranden, lærer, hvordan de redder sig selv og andre.

Da 13-årige Linus var yngre, var han tæt på at drunke i en svømmehal.

For Linus er den skræmmende oplevelse som barn en af årsagerne til, at han deltager i campen.

- Man var i chok bagefter, og det var rigtig ubehageligt. Det er faktisk en af grundene til, at jeg er her i dag, siger han og fortsætter:

- Men også fordi, at det kunne være sjovt at lære det.

En anden af vandhundene er glad for campens første dag.

- Det sjoveste har været paddleboard, siger 12-årige Dicte Nørvang Bisgaard fra Skovby.

- Man får virkelig hurtigt mange nye venner.

De otte til 16-årige børn fik blandt andet lov at bruge paddleboards i mandagens Ocean Rescue Camp.

Også plads til sjov

Bag mandagens kursus står instruktøren Peter Mandrup Madsen, der er uddannet kystlivredder. Han mener, at det er vigtigt, at børn og unge lærer om livredning og farerne ved havet.

- Jeg håber, at de lærer om livredning, og at skabe sikkerhed ved stranden. En god livredder er en tør livredder, og det er sådan noget, vi håber på, at de får med herfra. De skal lære, hvordan man færdes sikkert på en strand, og hvordan man forebygger ulykker, siger Peter Mandrup Madsen.

I den tre dage lange camp er der dog også plads til sjov.

- Det er en camp, der skal udruste børn til at kunne færdes på stranden, lære dem om selvredning og lære at redde andre, så man undgår ulykker på stranden, men det er også en mulighed for at komme på stranden, have det sjovt og prøve noget af det udstyr, som kystlivredderne bruger ude i tårnene.

I alt afholder DGI Aarhus fire Ocean Rescue Camps i løbet af sommeren. Den første løb af stablen i slutningen af juni, mens de to sidste bliver afholdt 9.-11. juli og 11.-12. august.