Lille pige faldt ud af vindue i SFO: Nu skal alt tjekkes

Enhver forældres værste mareridt blev mandag eftermiddag til virkelighed på Bjerregrav Skole ved Randers. Her faldt en seks-årig pige nemlig ud af et vindue fra SFO'en på førstesal.

Pigens far blev tilkaldt, og der blev ringet 112. Faldet blev overværet af en anden forælder.

Læs også Fire værdifulde designerlamper stjålet – nu vil kirke have alarmsystem

- En forælder, der var på stedet for at hente sit barn, så pigen falde ud af vinduet, og han løb med det samme hen for at tilse hende, mens hun lå på jorden, oplyser Østjyllands Politi.

- Pigen blev kørt til Aarhus Universitetshospital for at blive behandlet for sine skader og til observation for hjernerystelse. Hun har det efter omstændighederne godt, lyder det videre.

Laver større gennemgang

Hvilke skader hun helt præcist har fået i forbindelse med faldet, vides endnu ikke. Men det er derimod sikkert, at Randers Kommune tager episoden meget alvorligt.

Førstesalen er blevet lukket, og så har vi sat det nødvendige beredskab i gang på skolen, så alle får den hjælp, som de efterspørger. Jesper Kousholt, Randers Kommune

Det er nemlig på et netop overstået møde blevet besluttet, at alle institutioner og skoler skal gennemgås.

- Vi har skrevet ud til alle de øvrige institutioner for at gøre dem opmærksomme på, at vi laver en større gennemgang for at forebygge lignende hændelser, siger skolechef i Randers Kommune, Jesper Kousholt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Bjerregrav Skole ligger nord for Randers. Foto: Google Maps

Har lukket afdeling af SFO

På Bjerregrav Skole er der allerede iværksat en undersøgelse af, hvordan ulykken kunne ske.

En undersøgelse som skolechefen endnu ikke kender konklusionen af.

Læs også Flere cyklister ender i ulykke: Nu har politiet bødeblokken fremme

- Førstesalen er blevet lukket, og så har vi sat det nødvendige beredskab i gang på skolen, så alle får den hjælp, som de efterspørger, kan han dog fortælle.

- Det vigtigste lige nu er at sende tanker ud til pigen og familien, siger Jesper Kousholt videre.

I den kommende tid vil kommunen være i tæt dialog med fagfolk, der skal gennemgå de øvrige institutioner, og så skal det også klarlægges, hvordan ulykken i SFO'en kunne ske.