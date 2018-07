Lille pige drev 40 meter ud: Livreddere advarer om livsfarlig vind

En 6-årig og en 8-årig pige på en oppustelig sofa bliver taget af vinden og driver ud 40 meter ud fra kysten. Faren kan kun se hjælpeløst til, fordi han ikke kan svømme, og livreddere må hente pigerne i sikkerhed på land.

Situationen fra Moesgaard Strand er blot en af flere faretruende hændelser, der har fundet sted i løbet af den seneste uge.

Vores opfordring er, at man aldrig går alene i vandet. Anders Myrhøj, TrygFonden Kystlivredning

Kraftig fralandsvind har været med til at bringe badegæster og surfere i fare, og nu advarer livreddere om den kraftige vind, som kommer til at præge denne uges badeture.

- Når der er fralandsvind, skal badedyr og luftmadrasser blive på land. Man kan lynhurtigt drive for langt ud fra kysten til, at man selv kan komme tilbage. Det kræver en masse kræfter at svømme tilbage til stranden, og man kan let gå i panik, så man mister endnu flere kræfter, siger Anders Myrhøj, der er chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

Surfere måtte reddes i land

Et andet eksempel på konsekvenserne af den kraftige vind kan findes på Grenaa Strand. Her blev en ældre kvinde i sidste uge revet omkuld på grund af unormale vind-og strømforhold. Kvinden kunne ikke selv rejse sig igen, og hendes veninder kunne ikke hjælpe hende, så livreddere måtte hende tilbage på land.

Langt de fleste danskere tager de nødvendige forholdsregler, når de bader. René Højer, programchef, TrygFonden

Vinden gav også surfere problemer med at komme tilbage til land.

- Som udgangspunkt befinder de sig et stykke fra kysten, når de surfer, og får de problemer med udstyret, kan de hurtigt komme for langt ud til, at de har kræfter til selv at svømme i land. Vores opfordring er derfor, og det gælder også for de badende, at man aldrig går alene i vandet, for så er der ingen til at slå alarm, hvis uheldet skulle ske, siger Anders Myrhøj.

Danskerne har respekt for vandet

Generelt er danskerne gode til at passe på sig selv og hinanden ved stranden, lyder det fra TrygFonden Kystlivredning.

- Vi oplever, at langt de fleste danskere tager de nødvendige forholdsregler, når de bader. Mange sørger for at bade i livreddernes primære zone, som er mellem de rød/gule flag i strandkanten ved livreddertårnet, hvor livredderne holder særligt skarpt øje, siger René Højer, der er programchef i TrygFonden med ansvar for bade- og vandsikkerhed.

