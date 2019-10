Godt nyt på lille ø - nu vender sommerlægen måske tilbage

Humøret er højt på den lille Kattegat-ø, Tunø.

Den seneste tid har både øboerne og øens gæster ellers været noget bekymret for, at de pludselig skulle blive syge eller komme galt afsted og ikke vil kunne få hjælp fra en læge.

I en forsøgsordning valgte Region Midtjylland nemlig at ændre lægedækningen på øen i sommerferien. Det betyder, at øen ikke har haft en fuldtids læge i sommerferien. I stedet har de blot fået besøg af en læge én enkelt dag om ugen.

Men nu tyder meget på, at næste sommer vil se anderledes ud, og den lille ø igen vil få deres sommerlæge tilbage.

- Det synes jeg, er fantastisk. Det var noget, jeg tænkte meget over henover sommeren. Hvis der skete noget med nogen, hvad skulle vi så gøre. Statistisk er det jo om sommeren, der kommer flest til skade, så jeg synes, det er rigtig positivt og en nødvendighed, at vi får vores sommerlæge tilbage, siger Tim Grønbech, der er bosat på øen og ejer 'Mejeriet Tunø', til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil leve op til borgerønske

Region Midtjylland har nedsat en lokal borgergruppe fra Endelave og Tunø til at se på behovet for en sommerlæge.

På Tunø er den klare vurdering, at en læge mangler henover sommerperioden fra midten af juni til midten af august, hvor øen bliver overrendt af tusindvis af turister.

Nu lader det til at borgernes bøn er blevet hørt. Region Midtjylland vil nemlig forsøge at leve op til borgernes ønske.

- Vi kan godt se, at den ligger i toppen af, hvad vi kan få for økonomien, men vi skal alligevel prøve det – også af respekt for arbejdsgruppens arbejde, siger Annette Roed, der er formand for nære sundhedstilbud hos Region Midtjylland, til TV ØSTJYLLAND.

Afskåret fra fastlandet er det bøvlet for læger fra fastlandet at være afhængig af faste færgeafgange, og det har vejet tungt i region Midtjyllands genovervejelse.

- Vi vil jo gerne gøre det trygt at bo på en ø, og det er en del af det, som vi kender ved en region i balance, Anette Roed.

Den tidligere sommerlæge gennem 15 år har ikke ønsket at stille op til et tv-interview, men han har tidligere fortalt, at han i jobbet flere gange reddede liv henover turistsæsonenerne.

Mangler bare en læge

Glæden blandt øboerne er ikke til at tage fejl af, men midt i euforien er der et stort men. For selv om Region Midtjylland er positive over ideen, kræver det, at en praktiserende læge har lysten til at tage tjansen.

Ifølge Region Midtjylland er det nemlig ikke så nemt endda.

- Det kan jo være, man synes, der er for lidt at lave, og at man synes, man gør bedre gavn i sin egen praksis, hvor man kan se langt flere patienter, siger Annette Roed, der er formand for nære sundhedstilbud hos Region Midtjylland.

Frygt for menneskeliv

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND fortalt om den utryghed, som en manglende læge gav beboerne på øen.

- Vi har jo tit uheld hernede ved havnen. Så er der en der skolder sig, en der brænder sig og alt muligt andet. Og det er det samme på teltpladsen, sagde havnefoged Vagn Olesen tilbage i juni.

Den tidligere sommerlæge på Tunø Ole Gyring Nieben har været læge på Tunø de seneste femten år.

Han frygter, at det i værste fald kan koste menneskeliv, at der fremover ikke vil være en fast læge på øen i sommermånederne, når turisterne befolker øen.

- Jeg tror, at jeg gennem mine 15 år som sommerlæge har reddet syv menneskeliv. Blandt dem var to unge forgiftet dødeligt af GHP eller fantasy, og to var ramt af anafylaktisk shock (en voldsom allergisk reaktion, red.), sagde Ole Gyring Nieben tilbage i juni.

I juli måned sidste år kom knap 20.000 turister til øen.