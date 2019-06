Utilfredse forældre demonstrerer i Aarhus

Børn og forældre er lige nu samlet til demonstration i Botanisk Have i Aarhus. De mener, der er behov for minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Demonstrationen i Aarhus en af mange, der lige nu er i gang i hele landet. Det er forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen som står bag.

Mette Bach Larsen fra Aarhus Forældreorganisation, som er en af medarrangørerne af søndagens demonstration, siger til TV2 ØSTJYLLAND.

Mette Bach Larsen, leder af Aarhus Forældreorganisation

- Vi nærmer os et folketingsvalg, så nu bliver vi nødt til at lade politikerne forstå, at vi mener det. Uanset hvem den nye regering kommer til at bestå af, så vil vi have skrevet børnene ind i regeringsgrundlaget.

- Jeg tror på, at det er realistisk, at der kommer minimumsnormeringer i fremtiden. Vi har måske ikke pædagogerne til det lige nu, men vi skal have sat et mål om, at vi skal arbejde hen imod at få nok pædagoger i fremtiden, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.