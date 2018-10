Ligaklub uden spillerlønninger – drivkraften er fællesskabet

Nogle af de bedst betalte håndboldklubber i Danmark har et budget på mellem otte og ti millioner kroner til spillerlønninger om året, men hos Skanderborg Håndbold er tallet nede på sølle 200.000 kroner.

Hvis vi skal lykkes, så er det vigtigt, at vi alle sammen gør noget for fællesskabet. Monika Kongsgaard, håndboldspiller, Skanderborg Håndbold

Her er alle nemlig amatørspillere. Der er ikke nogle af dem, der får løn eller er på kontrakt til forskel fra de andre hold i ligaen. Alligevel formår klubben at holde sig attraktiv for spillerne og at præstere til kampene. Forklaringen er ifølge spillerne fællesskabet på holdet.

-Vi er et hold med rigtig mange forskellige typer, der gerne vil hinanden og fællesskabet. Og hvis vi skal lykkes, så er det vigtigt, at vi alle sammen gør noget for fællesskabet, siger Monika Kongsgaard, håndboldspiller, Skanderborg Håndbold til TV2 ØSTJYLLAND.

Frivillige hjælper til

Hos Skanderborg Håndbold vægtes fællesskabet højt. De har nemlig en helt speciel holdånd, men ikke kun spillerne imellem. Det gælder hele klubben og særligt de mange frivillige i klubben, der hjælper til før, under og efter kampene - ja faktisk hele tiden - for at få det hele til at køre rundt.

- Det giver mig utrolig meget at kunne give noget tilbage til klubben, siger 72-årige Claus Voss, der er frivillig hos Skanderborg Håndbold, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi møder ham i færd med at fastgøre reklamer fra klubbens sponsorere på gulvet i håndboldhallen. Det er nemlig hans faste ansvarsområde. Han har hjulpet til som frivillig i 40 år.

- Det giver en masse personlige venskaber. Fruen og jeg har selv været aktive i klubben og størstedelen af vores netværk, ud over familien, det har vi her i håndboldklubben, siger Claus Voss.

Drivkraften

Ifølge spillerne er de frivillige en vigtig brik for deres præstation.

- De er jo altafgørende for os at alt omkring vores hold fungerer, fordi der ikke er så meget økonomi. Så alle de kræfter, der bliver lagt, betyder rigtig meget, siger Trine Knudsen, håndboldspiller, Skanderborg Håndbold, inden en anden af holdkammeraterne, Sidsel Mejlvang, fortsætter:

- De er jo også lidt en del af holdet, og de er gode til at skabe en god stemning. Det skaber et fælleskab, og det er nødvendigt, fordi vi ikke har de der stjerner, som de har på mange af de andre hold. Derfor bliver vi nødt til alle sammen at være gode, og der er vores frivillige en ekstra mand.

Jens Christensen er formand for Skanderborg Håndbold, og han bakker pigerne op.

- Det er frivilligheden som driver hele værket, siger han.

Skanderborg Håndbold spillede tirsdag kamp mod storholdet Herning-Ikast, og fik højst overraskende tilkæmpet sig et enkelt point.