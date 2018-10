Life coach: - Sådan giver du dig selv og dit barn selvværd

Selvom støtter sine børn og bekræfter dem i, at de er gode nok, som de er, så kan man faktisk være skyld i, at de får dårligt selvværd alligevel. Sådan lyder beskeden fra Jette Siim, der er sexolog og life coach.

- Hvis man har en mor, som gerne vil støtte sit barn og siger, at man ikke behøver at være slank eller at være den dygtigste i skolen. Men når datteren kigger på mor og kan se, at hun konstant er på slankekur og tager ekstra vagter på arbejdet, så har det ikke troværdighed, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere østjyske kvinder fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at deres mødre bruger nedladende udtryk om sig selv.

Jo bedre du bliver til at være bevidst om sig selv, jo bedre bliver du til at se, hvad dit barns behov er, og hvordan dit barn udtrykker sig. Jette Siim, Sexolog og life coach

"Hun kalder sig selv for 'Banan Face'”, ”Hvis jeg finder en flot top, vil hun ikke have den, fordi hun synes, hendes arme hænger", ”Hun synes, hun bliver oppustet af gluten.”

Og når man taler sådan om sig selv, kan det efterlade dybe spor hos ens børn.

- Datteren lærer af sin mor, så hvis hun taler dårligt om sig selv, så vil datteren se det som om, der er en rigtig og en fokert måde at se ud på, siger Charlotte Diamand, der er psykolog.

Østjyske kvinder føler sig hæmmet af deres syn på dem selv 33% går ikke på stranden eller i svømmehallen 24% føler sig hæmmet ift. seksuelt samvær 21% går ikke i bad efter træning 19% fravælger fester og byture 16% føler kroppen hæmmer dem i at starte til idræt 13% føler at kroppen hæmmer dem ift. at indgå i et parforhold KILDE: Epinion for TV2 ØSTJYLLAND

Sådan er den lavet: Et repræsentativt udsnit af østjyske kvinder mellem 16 og 30 år – i alt 528 – har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er et statistisk øjebliksbillede af målgruppens stillingtagen.

Og vice versa

Men ligesom det kan have en negativ effekt på børnene at tale negativt om sig selv, så gør det modsatte sig også gældende.

Hvis man i stedet for at skælde sig selv ud er positiv og giver plads, kan børnene nemlig blive bedre til at kommunikere og udvikle sig selv.

- Jo bedre du bliver til at være bevidst om sig selv, jo bedre bliver du til at se, hvad dit barns behov er, og hvordan dit barn udtrykker sig. Det giver måske mulighed for at barnet begynder at udtrykke, hvor det har det, hvordan det tænker om sig selv, og hvordan det føler om sig selv, siger Jette Siim til TV2 ØSTJYLLAND.